Juve-Torino, dove vederla in tv

TORINO - Juve e Torino , all'Allianz Stadium, si sfidano per il derby della Mole valido per l'ottava giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 18.

Juve-Torino: orari e canali

La gara tra Juve e Torino è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Juve-Torino: in diretta TV

Juve-Torino sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Juve-Torino in streaming

La partita tra Juve e Torino sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn.



Juve-Torino in diretta: la cronaca

Juve e Torino arrivano entrambe da due pari a reti bianche: Allegri con l'Atalanta, Juric con il Verona. Il bilancio totale dei derby è nettamente dalla parte dei bianconeri con 76 vittorie a fronte delle 35 granata (45 i pareggi). I granata, la cui ultima vittoria contro la Juve risale al 2015 (l'ultima in casa dei bianconeri addirittura nel 1995), cercano di sfatare il tabù Allianz dove non hanno mai vinto. Qui le probabili formazioni

