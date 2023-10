Milan in fuga con le mani

In Premier ho visto partite più brutte: Genoa-Milan mi ha divertito parecchio. Accelerazioni, tanta intensità e anche una notevole precisione nei passaggi, considerata la rapidità degli scambi, hanno reso gradevolissimo lo spettacolo. Tra le cose migliori, le soluzioni tattiche d’emergenza di Gilardino - quanto è maturato - e il talento di Gudmundsson da una parte, la gestione delle risorse di Pioli, Giroud vice-Maignan (Olivier è buono anche con le mani) e la varietà di scelte - nel gioco - del Milan. Che adesso è in testa da solo e continua a trasmettere segnali di crescita. Conservo giusto qualche dubbio sul gol di Pulisic: non sono però in grado di affermare con certezza che abbia controllato il pallone col braccio destro.