Probabili formazioni Lazio-Atalanta: out Immobile, Anderson centravanti

ROMA - Lazio e Atalanta si affrontano per l'ottava giornata di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato per le 15.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Lu. Pellegrini, Vecino, Kamada, Cataldi, Isaksen, Castellanos. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. A disposizione: Carnesecchi, F. Rossi, Toloi, Zappacosta, Bakker, Adopo, Zortea, Pasalic, Hateboer, Miranchuk, Scamacca, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Sarri senza Immobile, c'è Anderson falso 9. Gasperini perde Toloi

Dubbi in attacco per Sarri che, visto il forfait di Immobile, deve scegliere tra Castellanos e F. Anderson falso 9 (favorito il brasiliano). A centrocampo, vicino a Luis Alberto, in vantaggio Rovella su Cataldi, ballottaggio Guendozi-Kamada. Gasperini conferma l'Atalanta vista a Lisbona giovedì con un solo cambio: out l'infortunato Toloi, dentro Palomino. Scamacca parte dalla panchina, in attacco Lookman-De Ketelaere con Koopmeiners trequartista.

Segui Lazio-Atalanta in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!