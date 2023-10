Probabili formazioni Verona-Napoli, Garcia lancia Cajuste

VERONA - Verona e Napoli si affrontano per la nona giornata di Serie A allo stadio Bentegodi di Verona: calcio d'inizio fissato per le 15.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Amione; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Saponara; Suslov. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Dawidowic, Terracciano, Duda, Doig, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Djuric, Bonazzoli, Cruz, Mboula, Henry. Indisponibili: Hien, Cabal. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabili formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. A disposizione: Gollini, Cantini, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Olivera, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori. Indisponibili: Juan Jesus, Anguissa, Osimhen. Squalificati: -. Diffidati: -.

Garcia lancia Cajuste. Baroni senza Hien

Garcia deve fare a meno di Juan Jesus, Anguissa e Osimhen: a centrocampo tocca a Cajuste, mentre in difesa la coppia titolare sarà costituita da Rrahmanni e Natan. Simeone sarà il centravanti. Qui Verona: Baroni dovrà fare i conti con l'assenza in difesa di Hien. A centrocampo probabile partenza da titolare per l'ex Folorunsho.

Segui Veona-Napoli in diretta sul nostro sito

Prova DAZN per 3 mesi a 19,90€ al mese poi 30,99€. Senza vincoli. Solo fino a domenica.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!