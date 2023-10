Verona-Napoli, dove vederla in tv

NAPOLI - Verona e Napoli si sfidano stasera al Bentegodi per l'8ª giornata di Serie A: calcio d'inizio fissato per le ore 15.

Verona-Napoli: orari e canali

La gara tra Verona e Napoli è in programma alle ore 15 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Verona-Napoli in diretta TV

Verona-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Verona-Napoli in streaming

La partita tra Verona e Napoli sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.



Verona-Napoli in diretta: la cronaca

Si riparte dopo la sosta: il Verona non vince da sei partite, ma ha la quinta miglior difesa del campionato. Nel Napoli Garcia riprende il cammino: l'allenatore deve tenere lontani i fantasmi e fare i conti con le assenze di Juan Jesus, Anguissa e Osimhen. Qui le probabili formazioni

Segui Verona-Napoli in diretta sul nostro sito