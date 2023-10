Milan-Juve, dove vederla in tv

MILANO - Milan e Juventus scendono in campo oggi alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano per la nona giornata del campionato di Serie A.

Milan-Juve: orari e canali

La gara tra Milan e Juve è in programma alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Milan-Juve in diretta TV

Milan-Juve sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Milan-Juve in streaming

La partita tra Milan e Juventus sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.



Milan-Juve in diretta: la cronaca

E' il big martch della nona giornata del campionato di Serie A. Il Milan è stato appena sorpassato in vetta dall'Inter ed è chiamato a replicare ai nerazzurri. La Juventus si presenta all'appuntamento da terza forza del campionato. Qui le probabili formazioni

