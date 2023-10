Udinese-Lecce 1-1: Thauvin illude Sottil, Piccoli salva D'Aversa

UDINE - Termina 1-1 il match tra l'Udinese e il Lecce, valido per la 9ª giornata di Serie A. Alla 'Dacia Arena' di Udine, sono gli ospiti a sfiorare in ben due occasioni il vantaggio nella prima frazione con Strefezza, le cui conclusioni a giro da fuori area spaventano Silvestri. Nella ripresa i bianconeri aumentano la pressione e sbloccano la partita con Thauvin, abile a trasformare un calcio di rigore concesso per fallo di Gendrey su Pereyra. La squadra di D'Aversa non si disunisce e trova il pareggio con la zampata di Piccoli, subentrato a uno spento Krstovic, all'83'. Un pareggio che sa di beffa per l'Udinese che sale a 6 punti ma deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Ottimo punto in trasferta per la squadra di D'Aversa che aggancia la Lazio, in nona posizione, a quota 13.