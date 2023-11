Milan-Udinese 0-1: il rigore di Pereyra gela San Siro, Pioli a -6 dall'Inter

MILANO - Il Milan perde ancora in casa, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Juve: non capitava dai tempi di Giampaolo (2019). L' Udinese di Cioffi vince la sua prima in campionato , lo fa a San Siro grazie al rigore di Pereyra al 62' , che spiazza Maignan e getta nello sconforto i rossoneri. Pioli va a -6 dall' Inter e si avvicina alla sfida di Champions League contro il Psg nel peggiore dei modi.

La partita

Al Milan, che parte con Jovic (impalpabile) al fianco di Giroud, non bastano le sfuriate di Leao sulla sinistra: troppo prevedibile, l'Udinese raddoppia costantemente il portoghese, sicuramente il più vivace dei suoi ma lasciato troppo solo. Di fatto Leao è l'unico che si prende la responsabilità di inventare, Giroud è appannato e i cambi non incidono. Quelle poche occasioni nitide create dai rossoneri vengono sventate dalle super parate di Silvestri, miracoloso nel finale su colpo di spalla di Giroud. E così agli uomini di Cioffi basta un guizzo in area per prendersi il rigore (pestone di Adli su Ebosele) e realizzarlo con la freddezza di Pereyra. San Siro gelato, Pioli in crisi e Milan fischiato.