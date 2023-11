Moviola Milan-Udinese: Sacchi ci pensa sul rigore. Poi il Var...

Arbitro Sacchi: voto 6

Il campo reso viscido dalla fittissima pioggia in molti casi ha l'effetto di accentuare i contatti. Non quello da rigore, per l’Udinese, a mezzora dalla fine: Adli non va sul pallone e colpisce Ebosele. Le immagini vengono riviste per un minuto abbondante da Abbattista che è al Var. Il contatto al limite dell'area friulana tra Perez e Reijnders non è punibile: protesta l'olandese ma non c'è alcuna spinta. Sacchi si fa sentire, poco oltre il quarto d’ora, con Tomori e Success per placare gli animi. Corretta l’ammonizione a Krunic dopo 20’: il bosniaco, sullo slancio, colpisce lo stesso Success al limite dell’area milanista. Due gialli in un minuto per l’Udinese, nel secondo tempo: Leao fa ammonire Perez che lo stende poi Kabasele che gli rifila una manata (c’è il controllo del Var per capire l’entità del colpo). Il belga era diffidato e salterà la sfida all’Atalanta. Proteste di Leao, a un quarto d’ora dal termine per un braccio largo di Perez: non c’è però il rigore. Altre timide lamentele rossonere, per un intervento dubbio di Lucca.