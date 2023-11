Probabili formazioni Fiorentina-Juve: Allegri punta su Vlahovic e Chiesa

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano.



JUVE (3-5-2); Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Dubbi per Italiano in casa Fiorentina: Milenkovic o Ranieri in difesa, uno tra Kouame, Ikoné e Brekalo su una delle due fasce in attacco. Il ballottaggio tra i due difensori centrali non meraviglia e non tanto per l’errore commesso dal serbo all’Olimpico che ha determinato il rigore al 94’ poi trasformato da Immobile, quanto perché è una cosa comune a tutte le partite. Se togliere Martinez Quarta adesso pare difficile (riposerà in Conference League), allo stesso modo Italiano non “abbandona” un suo calciatore in (relativa, tra l’altro) difficoltà: per questo ci si aspetta che venga confermato Milenkovic accanto all’argentino. Altra faccenda la scelta dell’esterno offensivo: Italiano conta molto sulle qualità di Ikoné e lo dimostrano le tante preferenze accordate al francese, che però di suo ci mette un rendimento troppo discontinuo: allora contro la Juventus è molto probabile che possa toccare a Kouame più che a Brekalo piuttosto anonimo visto finora, uno adatto l’ivoriano con la sua corsa, i suoi allunghi e la sua combattività a provocare problemi al reparto arretrato di Allegri. Qui Juve: Dall’abbondanza in attacco, dove ci sono pure Milik e Yildiz a disposizione, alle scelte quasi obbligate negli altri reparti. L’infortunio di Weah ha reso ancora più corta la coperta a centrocampo, così Allegri conferma che "è molto probabile" vedere McKennie ancora sulla fascia destra con Miretti mezzala, anche se sottolinea che è sempre valida l’alternativa Cambiaso. L’ex Genoa è in vantaggio su Kostic e Iling per giocare a sinistra. In difesa, avanti con il terzetto Gatti-Bremer-Rugani. L’infermeria racconta che Alex Sandro potrebbe ritornare prima di Danilo: il capitano, spiega Max, ha una lesione "molto profonda" alla coscia; l’obiettivo è di ritrovarlo contro l’Inter dopo la sosta, mentre De Sciglio tornerà tra un mese ad allenarsi con la squadra.

