Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana: Volpato insidia Bajrami

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo scende in campo contro la Salernitana per la 12ª giornata del campionato di Serie A: al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Elrin, G. Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

La probabile formazione di Filippo Inzaghi

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Dia, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: F. Inzaghi.

Dionisi senza Enrique, Pippo Inzaghi ritrova Gyomber

In casa Sassuolo niente da fare per Enrique, con il tecnico Dionisi che spera di recuperare almeno Obiang. Qualche dubbio sulla trequarti con Volpato che insidia Bajrami. Nella Salernitana invece, Simy è a disposizione dopo l'infortunio ma partirà dalla panchina. Molti dubbi per Pippo Inzaghi, Gyomber è l'unica certezza in difesa.

