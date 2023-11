REGGIO EMILIA - Il Sassuolo rimonta da 0-2 a 2-2 e per la Salernitana sfuma la prima vittoria in campionato. Al Mapei Stadium finisce in parità tra Dionisi e Pippo Inzaghi: al 5' sblocca Ikwuemesi, al 17' raddoppia Dia. Un doppio colpo che sveglia i neroverdi, capaci di rimontare grazie alla doppietta di Thorstvedt (36' e 52') ma non di effettuare il sorpasso. Gli affondi finali del Sassuolo sbattono su Ochoa, invalicabile, e sul palo, colpito da Mulattieri. Al triplice fischio è 2-2.