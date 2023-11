Juve-Cagliari, dove vederla in tv

Juve-Cagliari: orari e canali

La gara tra Juventus e Cagliari è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Juve-Cagliari in diretta TV

Juve-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Juve-Cagliari in streaming

La partita Juve-Cagliari sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Juve-Cagliari in diretta: la cronaca

L'obiettivo della Juventus è la cinquina: Allegri vuole arrivare alla pausa per le nazionali (con l'Inter sullo sfondo alla ripresa), conquistando la quinta vittoria consecutiva. Anche perché, ottenendo tre punti, i bianconeri tornerebbero di nuovo primi, almeno per una notte, in attesa della risposta dell'Inter. In serie postiva anche il Cagliari (dopo il pari con la Salernitana sono arrivati i successi con Frosinone e Genoa), che non vuole recitare la parte di vittima sacrificale. Qui le probabili formazioni

