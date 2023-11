Stadi boom: media più alta da 23 anni. Ma gli spettatori sono veri eroi

La prima considerazione sorge spontanea: registrando il record dell'affluenza media in Serie A dopo 12 giornate di campionato, non si può non ritenere eroi gli spettatori che mettono piede in molti stadi, obsoleti, scomodi, non all'altezza degli standard europei. Il che, ancora una volta, ripropone la questione vitale per il calcio italiano: arene moderne, funzionali e di proprietà per tutti i club. Invece, a eccezione di Atalanta, Frosinone, Juventus, Sassuolo e Udinese, il panorama generale non induce all'ottimismo. A meno che, la co-organizzazione italoturca dell'Europeo 2032 non partorisca una vigorosa accelerazione dei diversi progetti sul tappeto, in primis Bologna, Fiorentina ,Inter, Milan, Roma.