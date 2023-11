Salernitana-Lazio 2-1: tabellino, statistiche e marcatori

SALERNO - La Lazio cade in casa della Salernitana 2-1: passano in vantaggio i biancocelesti sul finire del primo tempo con il rigore trasformato da Immobile, poi nella ripresa la rimonta firmata Kastanos-Candreva. La squadra di Sarri resta a 17 punti, mentre quella di F.Inzaghi, alla prima vittoria in campionato, sale a quota 8.