Serie A, la doppietta di Berardi stende l'Empoli. Frosinone ok con Monterisi

Dopo il pari tra Cagliari e Monza, gol ed emozioni negli altri due match delle 15. Entrambi importanti in chiave salvezza, perchè il Sassuolo fa il colpaccio, espugnando il Castellani di Empoli per (4-3), tornando alla vittoria dopo un lungo digiuno. Molto bene anche il Frosinone, che in pieno recupero, piega allo Stirpe il Genoa (2-1), grazie a Monterisi. Ciociari che salgono al decimo posto a quota 18 superando in un sol colpo Torino e Lazio.