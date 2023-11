Diretta Monza-Juve ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la diretta sul nostro sito

Monza-Juve: orari e canali

La gara tra Monza e Juve è in programma alle ore 20:45 allo U-Power Stadium di Monza e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Monza-Juve in diretta TV

Monza-Juve sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Monza-Juve in streaming

La partita Monza-Juve sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Palladino

La probabile formazione di Allegri

: Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Marì; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakoupoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.: Palladino.

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Monza-Juve in diretta, la cronaca

Il Monza reduce dal pari di Cagliari non vince dal 5 novembre (in casa del Verona), ma è comunque imbattuto da quattro gare. Palladino dovrà fare a meno, oltre che dello squalificato Gomez, degli infortunati Caprari e Izzo. In difesa ballottaggio Marì-Carboni, sarà Colombo a guidare l'attacco con Colpani e Mota alle sue spalle. Allegri potrebbe schierare nuovamente dal 1' Locatelli al centro del campo, con Cambiaso e Kostic sulle fasce. Vlahovic e Chiesa, favoriti, si giocano il posto in attacco con Kean e Milik.

