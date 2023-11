Diretta Bologna-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la diretta sul nostro sito

Bologna-Torino: orari e canali

La gara tra Bologna e Torino è in programma alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Bologna-Torino in diretta TV

Bologna-Torino sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Bologna-Torino in streaming

La partita Bologna-Torino sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All.: Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Moro, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk. Indisponibili: Saoumaoro, Bonifazi, Corazza, Karlsson, Orsolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aebischer, Motta (All).



La probabile formazione di Juric

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ilic, Linetty, Vojvoda; Sanabria, Zapata. All.: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Lazaro, Gineitis, Soppy, Seck, Karamoh, Radonjic, Pellegri. Indisponibili: Schuurs, Ricci, Sazonov, N'Guessan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Bologna-Torino in diretta, la cronaca

Bologna e Torino arrivano alla gara separate da soli due punti (18 per i rossoblù, 16 per i granata) in classifica. Tanti i problemi per Motta che, oltre a Karlsson, dovrà fare a meno anche di Orsolini: pronto Ndoye dal 1'. Juric si affida alla coppia d'attacco Sanabria-Zapata.

Segui Bologna-Torino in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro ancora. Attiva ora

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!