Milan-Frosinone 3-1: si sblocca Jovic, poi Pulisic e Tomori. Pioli a -3 dall'Inter

Milan-Frosinone, tabellino e statistiche

Jovic sblocca con il suo primo gol

Il Milan ospita il Frosinone al San Siro nella 14ª giornata di Serie A. Periodo complicato per i rossoneri di Pioli, reduci dal durissimo ko in Champions contro il Borussia Dortmund e in piena emergenza in difesa, che costringe Theo Hernandez a partire da centrale al fianco di Tomori. La squadra di Di Francesco è invece reduce dalla vittoria contro il Genoa e cerca il colpaccio per scalare la classifica. Lunga fase di studio nell'inizio della partita, che si infiamma al 23' con la conclusione potente di Chukwueze deviata da Okoli e che termina di poco a lato. Rispondono gli ospiti, con Oyono dalla distanza che sfiora il palo. Il Frosinone cresce e al 42' sfiora il vantaggio con Cuni, che approfitta di un erroraccio di Tomori e si ritrova davanti a Maignan, sbagliando clamorosamente dopo aver provato un pallonetto. Nel miglior momento degli ospiti colpisce il Milan: dopo neanche un minuto Chukwueze si lancia sulla fascia e prova il cross, deviazione di Romagnoli con il pallone nella zona di Jovic che sblocca con un tiro al volo. Primo gol in rossonero per l'attaccante serbo. Si chiude così la prima metà di gioco.

Pulisic e Tomori allungano, rientra Bennacer

Il Milan riparte forte e non perde tempo, trovando subito il raddoppio. Al 50' rinvio lungo e preciso di Maignan che diventa un assist per Pulisic, bravissimo a controllare, resistere a tre difensori e infine a battere Turati per il 2-0. Dopo il secondo gol cala l'intensità della partita, con il Frosinone che perde Reinier per infortunio e non riesce a trovare sbocchi per far paura al Milan, che dal canto suo gestisce con calma e senza fretta il pallone. Al 73' arriva anche il tris dei rossoneri, con il cross di Theo Hernandez per Jovic che fa da sponda per il facile tap-in di Tomori. San Siro esplode di gioia nuovamente al 79', stavolta per il ritorno in campo di Bennacer accolto da cori e applausi dopo la lunga assenza per infortunio. Si lascia sorprendere però il Milan, con un calcio di punizione di Brescianini che attraversa tutta l'area senza essere toccato da nessuno e finisce in rete, accorciando le distanze. Spazio anche per Camarda nel finale, con il Milan che gestisce e porta a casa tre punti importantissimi dopo il crollo in Champions. Frena il Frosinone, che resta a metà classifica.