Furia Thiago Motta su Nasca: "Ne ha combinata un'altra, lui ha un'arma..."

LECCE - Il rocambolesco pari del Lecce al 100', con un rigore concesso da Doveri dopo la chiamata al Var da parte di Nasca, ha lasciato strascichi nelle parole di mister Thiago Motta. Ai microfoni di Dazn, infatti, il tecnico del Bologna si è scagliato contro il Var: "La nostra è stata una buonissima prestazione, abbiamo concesso poco al Lecce e siamo andati in vantaggio continuando a giocare, ma alla fine con un episodio del genere ci perde solo il nostro calcio" ha spiegato Motta riferendosi al rigore concesso per fallo di Calafiori su Falcone. "Se Doveri decide di lasciar giocare... abbiamo lasciato la possibilità al Var e a Nasca di combinarne un'altra delle sue. Con lui sono sfortunato, ricordo ancora cosa fece in Spezia-Lazio o anche quello che è successo a Torino (contro la Juve, ndr). Il Var è un'arma che va utilizzata bene. Siamo frustrati, i ragazzi non meritavano il pareggio dopo una partita simile. A Torino Nasca non ha detto niente, perchè oggi sì? Ad ogni modo non voglio scuse, serviva solo far finire la partita... e in effetti era finita".