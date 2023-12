Udinese-Verona 3-3: Lucca doppietta, rovesciata di Ngonge, pari Henry al 97'!

UDINE - Gol allo scadere, rimonte, doppiette e rovesciate: Udinese-Verona regala spettacolo e divertimento e alla fine è 3-3 pirotecnico. Kabasele al 16' apre il match e al 30' Lucca raddoppia, ma poco prima della fine del primo tempo (37') Djuric su rigore accorcia le distanze e rimette tutto in discussione. Al 61' Ngonge con una spettacolare rovesciata, realizzata in mezzo a quattro giocatori dell'Udinese, firma il 2-2 e completa la rimonta. Poco più tardi, al 72', la doppietta di Lucca riporta avanti i bianconeri. E quando Cioffi si prepara ormai ad esultare, al 97' il colpo di testa di Henry regala in extremis al Verona di Baroni il 3-3.