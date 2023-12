Serie A, cambiano orari e date della 19ª giornata: quando giocano Roma, Lazio e Napoli

MILANO - La Lega Serie A ha modificato il programma della 19ª giornata del campionato di Serie A che si giocherà tra il 5 e il 7 gennaio 2024. Visto il rinvio delle Finali di Supercoppa in programma in Arabia Saudita, scenderanno in campo tutte le squadre. Venerdì 5 gennaio Bologna-Genoa (alle 20.45) aprirà il programma dell’ultima di andata. Il giorno dell’Epifania scenderanno in campo Inter-Hellas Verona alle 12.30, Frosinone-Monza alle 15.00, Lecce-Cagliari alle 18.00 e Sassuolo-Fiorentina alle 20.45. Domenica 7 gennaio infine, si giocherà Empoli-Milan alle 12.30, Torino-Napoli e Udinese-Lazio alle 15.00, Salernitana-Juventus alle 18.00.