Roma, Conti: "Calcio giovanile? Si pensa troppo a cose inutili"

"Se vedo qualcuno che gioca un po' alla Bruno Conti? No, oggi mi sto preoccupando. Nel senso che, da responsabile di un settore giovanile, il calcio si sta stravolgendo, si sta pensando troppo agli algoritmi, alla psicologia o un insieme di cose e si predilige più il fisico che la tecnica. Per cui dico che bisogna ricominciare a riscoprire i nostri vivai e insegnare a questi ragazzi la tecnica fondamentale perché parliamo di calcio e non di fisico. Oggi vediamo giocare le squadre Primavera che sono un trampolino di lancio per la prima squadra che hanno grandi difficoltà e c'è a livello bassissimo. Per cui bisogna ricominciare a riscoprire i vivai". Così l'ex centrocampista della Roma, Bruno Conti, a margine della presentazione della Fondazione Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea - E.T.S. di Roma, di cui il campione del mondo di Spagna '82 è testimonial.