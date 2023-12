Svolta nel calcio, il robot sentinella contro il pezzotto: cosa è e come funziona

Sarà il robot sentinella lo strumento destinato a combattere il pezzotto . Entro il 31 gennaio 2024 l'AgCom lo metterà in campo per oscurare le trasmissioni pirata e difendere le emittenti proprietarie dei diritti tv della Serie A e delle gare internazionali, come Dazn, Sky, Amazon Prime e Mediaset Infinity.

Come funziona il robot sentinella

Si tratta di una piattaforma digitale capace di operare in tempo reale. In prima battuta raccoglierà le segnalazioni in arrivo dalle emittenti tv per le sole violazioni del calcio. Una volta individuati i siti pirata, queste emittenti potranno segnalarne l’esistenza alla società che ci permettono di entrare in Internet (Telecom, Vodafone, etc). La segnalazione delle emittenti sarà accompagnato da un adeguato supporto probatorio. Le società di Internet provvederanno all’oscuramento delle trasmissioni illegali bloccando l’indirizzo IP dei pirati ed anche il nome di dominio completo (FQDN), che identifica l’indirizzo univoco di un sito. Nella giornata di domani (sabato 9 dicembre) verranno effettuati i primi test.