Diretta Atalanta-Milan ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Atalanta-Milan: orari e canali

La gara tra Atalanta e Milan è in programma alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Atalanta-Milan in diretta TV

Atalanta-Milan sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Atalanta-Milan in streaming

La partita Atalanta-Milan sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Ruggeri; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Djimsiti, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk, Cissé. Indisponibili: El Bilal Touré, Palomino, Toloi, Scamacca, Kolasinac. Squalificati: -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Jimenez, Simic, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Chaka Traoré, Camarda, Jovic. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Okafor, Leao. Squalificati: -. Diffidati: Musah.

Atalanta-Milan in diretta, la cronaca

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare di Serie A contro l’Atalanta (4V, 1N): i rossoneri non arrivano a sei partite di fila senza perdere con i bergamaschi dal periodo tra 2008 e 2012 (sei gare in quel caso). L’Atalanta ha pareggiato 44 delle 124 partite di Serie A contro il Milan: contro nessuna avversaria ha impattato più volte nella competizione (44 anche contro la Juventus); nonostante questo, è arrivata solo una “X” negli ultimi sei confronti tra le due formazioni (1-1 il 21 agosto 2022), a fronte di quattro successi rossoneri e uno nerazzurro.

