Il Frosinone chiede un rigore per un fallo su Kaio Jorge ma il Var nota una cosa

FROSINONE - Minuto numero 15 di Frosinone-Torino: Gelli, dopo aver superato Ricci, serve Kaio Jorge in area di rigore avversaria, dove quest'ultimo va a terra dopo un contrasto con Buongiorno. Tra le proteste dei tifosi giallazzurri allo Stirpe, l'arbitro Massimi inizialmente non concede il rigore al Frosinone. Immediatamente dopo però entra in scena il Var e il direttore di gara va a visionare l'azione nel suo completo svolgimento per prendere la decisione definitiva.