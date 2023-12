Diretta Serie A: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Segui le gare in diretta sul nostro sito

Empoli-Lecce: orari e canali

La gara tra Empoli e Lecce è in programma alle ore 18:30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Empoli-Lecce in diretta TV

Empoli-Lecce sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia Dazn sia a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214).

Dove vedere Empoli-Lecce in streaming

La partita Empoli-Lecce sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Ebuehi, Walukiewicz, Kovalenko, Bastoni, Grassi, Marin, Maldini, Gyasi, Shpendi, Destro. Indisponibili: Pezzella, Guarino, Belardinelli, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri, Gyasi.

La probabile formazione di D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Dermaku, Gallo, Smajlovic, Touba, Venuti, Blin, Berisha, Faticanti, Rafia, Listkowski, Krstovic, Sansone. Indisponibili: Almqvist. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pongracic, Dorgu, Rafia, Gonzalez.

Empoli-Lecce in diretta, la cronaca

Empoli e Lecce arrivano alla gara separate da 5 punti (11 i toscani, 16 i pugliesi): nell'ultimo turno i toscani hanno pareggiato in casa del Genoa, 1-1, con i giallorossi che hanno ottenuto lo stesso risultato contro il Bologna. I salentini cercano un successo che manca addirittura dal 22 settembre, l'ultimo empolese invece risale al blitz di Napoli del 12 novembre.

Cagliari-Sassuolo: orari e canali

La gara tra Cagliari e Sassuolo è in programma alle ore 20:45 alla Unipol Domus di Cagliari e sarà trasmessa in coesclusiva da Dazn e Sky.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in diretta TV

Cagliari-Sassuolo sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky, invece, sarà visibile su Sky Arena (204) e Sky Sport (251).

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in streaming

La partita Cagliari-Sassuolo sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Lapadula. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Wieteska, Zappa, Obert, Pereiro, Pavoletti, Azzi, Oristanio, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo. Indisponibili: Rog, Capradossi. Squalificati: Makoumbou. Diffidati: nessuno.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, G. Ferrari, Racic, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide, Defrel. Indisponibili: Alvarez, Obiang, Viti. Squalificati: D. Berardi, Boloca.

Cagliari-Sassuolo in diretta, la cronaca

Cagliari e Sassuolo arrivano entrambe da un ko: i rossoblù dall'1-0 subito con la Lazio, i neroverdi dal 2-1 con la Roma. In classifica la squadra di Ranieri è terz'ultima con 10 punti, mentre quella di Dionisi è a quota 14. Nella scorsa stagione un successo a testa, sempre per 1-0.

