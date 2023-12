Napoli-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Napoli-Cagliari in diretta sul nostro sito

Napoli-Cagliari: orari e canali

La gara tra Napoli e Cagliari è in programma alle ore 18 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta TV

Napoli-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia Dazn e a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214).

Dove vedere Napoli-Cagliari in streaming

La partita Napoli-Cagliari sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Lindstrom, Demme, Cajuste, Zanoli, Simeone, Zerbin, Raspadori. Indisponibili: Elmas, Olivera, Mario Rui, Zielinski. Squalificati: - . Diffidati: -.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola; Lapadula, Oristanio. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Jankto, Wieteska, Zappa, Petagna, Obert, Pereiro, Pavoletti, Azzi, Luvumbo, Di Pardo. Indisponibili: Shomurodov, Rog, Capradossi. Squalificati: -.

Diffidati: -.

Napoli-Cagliari in diretta, la cronaca

Il Napoli è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 7N), registrando ben 12 clean sheet - l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 25 settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei con gol di Lucas Castro). Napoli e Cagliari hanno pareggiato due delle ultime tre sfide di Serie A, tante quante nelle precedenti 16 – le due formazioni potrebbero pareggiare due gare di fila nel torneo per la prima volta dalla stagione 2009/10 (due “X” con proprio Walter Mazzarri alla guida dei partenopei).

