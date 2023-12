Milan-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Segui la gara live sul nostro sito

Milan-Monza: orari e canali

La gara tra Milan e Monza è in programma alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Milan-Monza in diretta TV

Milan-Monza sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Chi è abbonato sia Dazn e a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214).

Dove vedere Milan-Monza in streaming

La partita Milan-Monza sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La formazione ufficiale di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adli, Bennacer, Krunic, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

La formazione ufficiale di Palladino

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati; Akpa-Akpro, Bondo, Carboni V., Ciurria, Machin, Vignato; Maric. All.: Palladino.

Milan-Monza in diretta, la cronaca

Contro il Monza Pioli cerca la terza vittoria consecutiva: il tecnico rossonero vuole replicare alla vittoria del Napoli e sfruttare la frenata della Juve. Il Monza è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di campionato, le uniche due sconfitte nel periodo sono arrivate contro Roma e Juventus.

