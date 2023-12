Diretta Milan-Monza 1-0: segui la partita di oggi LIVE

MILANO - A San Siro Milan e Monza si affrontano per la sedicesima giornata di campionato. Per Pioli doppia necessità: replicare al successo del Napoli e cercare di approfittare della frenata della Juve.

12:54

19' - Ci prova Loftus-Cheek

Conclusione di Loftus-Cheek che, complice una deviazione, fa guadagnare un angolo al Milan.

12:52

18' - Kjaer decisivo su Mota

Ottimo intervento di Kjaer che ferma Mota fermando anche un tentativo di contropiede del Monza.

12:49

16' - Colombo sull'esterno della rete

Dany Mota dalla sinistra si libera bene e mette in mezzo un pallone interessante per Colombo che si gira e prova il tiro trovando solo l'esterno della rete.

12:46

11' - Pereira al cross, Maignan c'è

Dalla destra Pereira tenta un cross che potrebbe diventare insidioso, ma Maignan fa sua la sfera.

12:45

10' - Ci prova Leao

Buona ripartenza del Milan, palla a Leao che conclude in maniera molto imprecisa un'occasione interessante.

12:42

8' - Milan pericoloso con Theo Hernandez

Theo Hernandez, dopo aver scambiato sul versante mancino con Leao, conclude a rete trovando la respinta di Di Gregorio: Giroud poi non trova la ribattuta vincente.

12:39

5' - Replica del Monza con Colombo

Il Monza cerca subito di replicare allo svantaggio: Colombo sfutta un rimpallo in area dopo una carambola sul tiro di Kyriakopoulos e conclude con il sinistro trovando l'opposizione di Kjaer in scivolata.

12:38

3' - Milan in vantaggio: Reijnders!

Passa subito in vantaggio il Milan: Reijnders se ne va per vie centrali, supera i difensorei del Monza e con un tocco di punta supera Di Gregorio, 1-0.

12:36

3' - Subito pericoloso Giroud

Pulisic dalla destra mette un pallone interessante sul quale Giroud trova un buon colpo di testa, palla alta di poco.

12:31

Partiti! Inizia Milan-Monza

Calcio d'inizio del match: comincia Milan-Monza, Primo pallone giocato dai rossoneri.

12:30

Un minuto di silenzio per Juliano

Osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano.

12:29

Ibrahimovic non ci sarà

Sarebbe potuta essere la sua prima da dirigente, ma Zlatan Ibrahimovic non sarà oggi presente sugli spalti del Meazza per Milan-Monza, il cui fischio d'inizio sarà dato alle 12.30. Dopo l'incertezza delle ore scorse circa la presenza dell'ex attaccante svedese, alle prese con uno stato influenzale, è pressoché certo che Ibrahimovic non ci sarà. Di lui ha parlato però il vicepresidente rossonero, Franco Baresi: "Non ha bisogno di consigli: sappiamo bene come la sua mentalità sia sempre stata vincente, sarà un valore aggiunto e porterà esperienza al club. Credo che possa dare un contributo importante", ha spiegato a Sky poco prima del match.

12:21

La direzione di gara

A dirigere il match sarà Gianluca Aureliano (sezione di Bologna), coadiuvato da Mattia Scarpa (Reggio Emilia) e Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). IV Ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta), VAR Daniele Paterna (Teramo) e AVAR Paolo Mazzoleni (Bergamo).

12.15

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adli, Bennacer, Krunic, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati; Akpa-Akpro, Bondo, Carboni V., Ciurria, Machin, Vignato; Maric. All.: Palladino.

Milano - Stadio Meazza