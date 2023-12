Atalanta-Salernitana 4-1: Gasperini vola al settimo posto

BERGAMO - L' Atalanta batte la Salernitana 3-1 nel posticipo della sedicesima giornata di campionato. I nerazzurri raggiungono così il settimo posto in classifica. Gli uomini di Gasperini soffrono l'intraprendenza di una buona Salernitana (che nel primo tempo si porta in vantaggio grazie a Pirola ), ma poi dilagano nella ripresa, con le reti di Muriel, Pasalic e De Ketelaere.

Atalanta-Salernitana, tabellino e statistiche

Muriel risponde a Pirola

La partita si sblocca al decimo minuto: Candreva pennella una punizione perfetta in area di rigore sulla testa di Pirola, che insacca alle spalle di Carnesecchi. L'Atalanta prova a reagire e prima dell'intervallo sfiora due volte il pareggio con Lookman, fermato dalle parate di Costil. Ad inizio ripresa arriva il pareggio di Muriel: il centravanti colombiano si avventa su una corte respinta della difesa garanata su un corner, e con il destro disegna una traiettoria magica che si spegne alle spalle dell'immobile Costil.

Serie A, la classifica

Pasalic e De Ketelaere completano la rimonta

La partita si accende: prima Dia fallisce la chance davanti a Carnesecchi, poi Lookman si fa ribattere il tiro da Costil in uscita. Al sesto della ripresa l'Atalanta completa la rimonta: Pasalic (che dopo l'intervallo era stato spostato da Gasperini in posizione più avanzata), sfrutta l'assist di Lookman e realizza il gol del 2-1. La Salernitana prova a spingere, ma si scopre: l'Atalanta ne approfitta a sette minuti dalla fine trova il gol del 3-1: Scalvini ruba palla a Gyomber e serve De Ketelaere (subentrato a Muriel), che da sottomisura non sbaglia. Gasperini inserisce Miranchuk (al posto di Lookman), che in pieno recupero, realizza il gol del definitivo 4-1. Con questo successo i nerazzurri scavalcano la Roma e si portano a quota 26, a meno uno da Fiorentina e Napoli e a meno due (alla vigilia dello scontro diretto) dal Bologna.