Retroscena Lotito: "Io come il marchese del grillo. Non mi addormento, medito"

Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito , è stato intercettato nei corridoi del Senato e ai microfoni de La Stampa, ha parlato dell' emendamento alla manovra (che confermava le agevolazioni fiscali per i calciatori), che è stato bocciato. "Vai anche a mortificare la competitività del calcio italiano. Se tu oggi hai possibilità di avere Lukaku...gioca con la Roma, no? Lukaku cor cavolo che lo pijavi! Hai capito qual è il problema? Mourinho non lo pijavi! Perché Mourinho si avvale di questa norma. Hai capito? Cosiì crei un danno alle società: senza Mourinho e Lukaku la Roma è morta".

Lotito e la foto: "Non dormivo: penso, elaboro"

Durante il lungo dibattito di domenica, sono girate delle foto nelle quali sembrava che stesse dormendo: "Non stavo in commissione, stavo facendo vedere ai colleghi che quella sedia si reclina. Mi ci metto apposta, con le mani così, come un morto. Riposo, penso, elaboro". Ed ancora: "lo sono abituato, come faceva Andreotti, a portare l'impermeabile in estate e inverno: a me scivola tutto".