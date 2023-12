Genoa che colpo: Gudmundsson-Ekuban inguaiano il Sassuolo

REGGIO EMILIA - Colpaccio del Genoa in casa del Sassuolo , la squadra di Gilardino si impone per 2-1 in rimonta nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Un risultato che inguaia la squadra di Dionisi ferma a quota 16 punti dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e lo spettro della zona retrocessione dietro l'angolo. Tre punti pesanti, invece, in chiave salvezza per il Genoa che aggancia momentaneamente il Frosinone a quota 19 punti.

Serie A, la classifica

Pinamonti sblocca nel primo tempo

Il Genoa crea il primo pericolo del match al 3' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone resta in area piccola dove De Winter non riesce a trovare la battuta a rete, poi Consigli, in presa, sventa tutto. La gara sembra bloccata, a centrocampo c'è tanta densità, al 15' Boloca rimedia una ferita al labbro e perde un dente dopo un brutto scontro aereo con Badelj. Al 24' il Sassuolo passa in vantaggio: i neroverdi partono in contropiede, Laurienté scende a sinistra e dopo, essere entrato in area liberandosi di Martinez, tocca per Pinamonti che all'altezza del dischetto controlla e insacca, 1-0. Al 33' il Genoa sfiora il pareggio: Ekuban riceve un lancio e tocca per Gudmundsson che arriva a rimorchio e spara subito verso la rete con il pallone che sfila di poco oltre il palo alla destra di Consigli. Nel finale di frazione (45') Pinamonti, in scivolata, soffia palla a Dragusin in area avversaria e favorisce Laurienté che, superati due avversari serve Henrique, la cui conclusione viene neutralizzata da uno strepitoso intervento di Martinez.

Rimonta Genoa con Gudmundsson-Ekuban: Sassuolo ko

Nella ripresa la squadra di Gilardino spinge con maggior determinazione e trova il pareggio al 64' con il solito Gudmundsson, che trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un tocco di mano in area di Erlic rilevato solo dopo aver visionato il Var. Il Genoa completa la rimonta all'87' grazie al primo gol in Serie A di Ekuban, bravo a battere Consigli con un secco diagonale sinistro appena entrato in area.

Sassuolo-Genoa: tabellino e statistiche