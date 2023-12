Diretta Bologna-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Bologna-Atalanta in diretta sul nostro sito

Bologna-Atalanta: orari e canali

La gara tra Bologna e Atalanta è in programma alle ore 15 allo Stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Bologna-Atalanta in diretta TV

Bologna-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Dove vedere Bologna-Atalanta in streaming

La partita Bologna-Atalanta sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Lykogiannis, Corazza, Beukema, De Silvestri, moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk. Indisponibili: Soumaoro, Karlsson. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Aebischer, Ferguson, Saelemaekers. Allenatore: T. Motta.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pasalic, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Scamacca. Indisponibili: El Bilal Touré, Palomino, Toloi. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno. Allenatore: Gasperini.

Bologna-Atalanta in diretta, la cronaca

Sfida d'alta classifica tra il Bologna che vuole tornare al 4° posto (dopo aver eliminato l'Inter in Coppa Italia) e l'Atalanta che cerca di recuperare terreno in ottica Champions - 28 punti per i rossoblù, 26 per gli orobici -. Nei precedenti tra le due squadre l'Atalanta è in leggero vantaggio con 46 vittorie, a fronte dei 44 successi felsinei e 33 pareggi.

