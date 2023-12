Lega Serie A, Philadelphia diventa partner ufficiale: i dettagli

ROMA - Lega Serie A e Philadelphia , brand del Gruppo Mondelez International, annunciano una nuova partnership . "L’iconico marchio - presente sulle tavole degli italiani da oltre 50 anni - fa il suo ingresso prorompente nel mondo dello sport , diventando Official Partner del campionato di Serie A per la stagione 2023/2024 ", si legge nel comunicato ufficiale. " Grazie a questa partnership, Philadelphia continua a celebrare il valore dell’amicizia inserendosi alla perfezione tra due elementi chiave della cultura del nostro Paese: il cibo e il calcio . E lo farà continuando ad accompagnare i consumatori nella loro quotidianità aggiungendo il presidio del momento che per eccellenza riunisce tutti gli amici che si ritrovano per sostenere la loro squadra del cuore: prima, durante o dopo le partite di Serie A, Philadelphia è il tuo Amico nel frigo per preparare semplici e gustose ricette da assaporare in compagnia".

Lega Serie A-Philadelphia, i dettagli della partnership

La partnership tra Lega e il noto marchio "sarà valorizzata da un piano di comunicazione che comprende: Visibilità sui LED a bordocampo durante la Supercoppa Italiana e la Finale di Coppa Italia. Gli highlights di tutte le partite di Serie A sul canale Youtube di Lega Serie A e sulla app ufficiale saranno “Presented by Philadelphia”. Philadelphia sarà inoltre il title sponsor dei premi “Coach of The Month” & “Coach of the Year”, prestigioso riconoscimento assegnato su base mensile e annuale al miglior allenatore della Serie A ed eletto da una giuria di qualità composta da giornalisti sportivi. In occasione della premiazione mensile - si legge nel comunicato - Philadelphia sarà protagonista sui campi di Serie A con la premiazione trasmessa in diretta dai canali broadcaster Dazn/Sky, amplificata da Radio Tv Serie A con RDS e con contenuti digitali pubblicati sui canali di Lega Serie A e di Philadelphia. La premiazione del Coach Of The Year vedrà inoltre attivarsi una sinergia con Fantacalcio, portando il miglior Fantallenatore a premiare sul campo il miglior allenatore della stagione di Serie A".

Le dichiarazioni di De Siervo e Bagliani

"Accogliamo con soddisfazione l'ingresso tra i nostri partner di una tra le più grandi multinazionali del settore food come Mondelez - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Come già avviene per il miglior giocatore e il miglior gol del mese, si lega a un brand prestigioso anche il riconoscimento al miglior allenatore, da oggi “Philadelphia Coach Of The Month”, un premio che certifica non solo i risultati e lo spettacolo offerti, ma anche il fair-play e il comportamento dentro e fuori dal campo. Lega Serie A prosegue così nel percorso di valorizzazione dei propri asset, connettendoli ad aziende di assoluto standing internazionale e a brand con i quali condividiamo valori e obiettivi, creando inoltre sinergie tra i nostri partner come avverrà tra Philadelphia e Fantacalcio, che porterà il miglior Fantallenatore a premiare il Coach Of The Year a fine stagione". Gli fa eco Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Mondelez International in Italia: "Con immenso piacere annunciamo la prestigiosa partnership tra Philadelphia, iconico marchio di Mondelez International, e Lega Serie A, un’alleanza fondata sui valori condivisi di qualità, passione ed eccellenza. Questo accordo segna una significativa tappa per la nostra ambizione di essere leader in comunicazione attraverso l’integrazione di partnership di valore nei piani marketing delle nostre marche. Crediamo fermamente che le sinergie che andremo a creare assieme a Lega Serie A porteranno a nuove e coinvolgenti esperienze per i nostri consumatori e rafforzeranno il legame tra Philadelphia e tutti gli appassionati di calcio in Italia".