Diretta Milan-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Milan-Sassuolo in diretta sul nostro sito

Milan-Sassuolo: orari e canali

La gara tra Milan e Sassuolo è in programma alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano e e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV

Milan-Sassuolo sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

Dove vedere Milan-Sassuolo in streaming

La partita Milan-Sassuolo sarà visibile in streaming accedendo all'app di Sky Go, NOW e Dazn, fruibili su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Thorstvedt, M. Enrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Milan-Sassuolo in diretta, la cronaca

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque sfide con il Sassuolo in Serie A (1V, 1N), per i rossoneri una sconfitta in meno di quante ottenute nelle precedenti 15 contro i neroverdi nel massimo campionato (9V, 2N). Contro nessuna formazione il Milan sta registrando una striscia aperta più lunga di sconfitte interne di fila in Serie A che con il Sassuolo: tre – come contro il Napoli.

Segui Milan-Sassuolo in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!