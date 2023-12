Diretta Udinese-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Udinese-Bologna in diretta sul nostro sito

Udinese-Bologna: orari e canali

La gara tra Udinese e Bologna è in programma alle ore 15 al Bluenergy di Udine e e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Udinese-Bologna in diretta TV

Udinese-Bolgona sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Udinese-Bologna in streaming

La partita Udinese-Bologna sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Cioffi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi.



La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Udinese-Bologna in diretta, la cronaca

L’Udinese ha perso le ultime due gare contro il Bologna in Serie A (1-2, il 15 gennaio e 0-3 il 2 aprile 2023) e potrebbe infilare tre sconfitte di fila contro i felsinei nella competizione per la prima volta dal periodo tra marzo 2003 e febbraio 2004, con Luciano Spalletti alla guida. L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre sfide interne contro i Bologna in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva ottenuto quattro vittorie casalinghe consecutive contro questa avversaria nella competizione.

