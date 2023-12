Udinese-Bologna 3-0: Pereyra, Lucca e Payero fermano la corsa di Motta

UDINE - Dopo quattro vittorie e un pareggio in campionato, ed il successo in Coppa Italia in casa dell'Inter, si ferma la corsa del Bologna. Gli uomini di Thiago Motta vengono battuti 3-0 dall'Udinese, nella diciottesima giornata di campionato e lasciano il quarto posto. Un risultato che permette ai friulani di allontanarsi dalla zona calda della classifica.