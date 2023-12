Milan-Sassuolo 1-0: decide il gol di Pulisic, Pioli terzo

MILANO - Dopo il pari in casa della Salernitana il Milan torna alla vittoria contro il Sassuolo. A San Siro finisce 1-0, decisivo al 59' il gol di Pulisic, innescato dal filtrante in area di Bennacer, forse il migliore dei rossoneri. Ai neroverdi non bastano gli affondi sulla sinistra di Berardi, che al 70' esce per un problema muscolare, azzerando di fatto la pericolosità offensiva della squadra di Dionisi. Da sottolineare l'esordio assoluto in Serie A del milanista Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005. Con la vittoria Pioli stacca di nuovo la Fiorentina e si riprende il terzo posto in solitaria a 36 punti. Il Sassuolo invece rimane in zona retrocessione a soli due punti dal Cagliari terzultimo.