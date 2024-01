Serie A, gli arbitri: Aureliano per Roma-Atalanta, Napoli a Mariani. Lazio, c'è Sacchi

L'AIA ha annunciato gli arbitri designati per la 19ª giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone di andata, in programma da venerdì 5 a domenica 7 gennaio. Per Inter-Verona (sabato 6 alle 12.30) designato Marco Piccinini, mentre per Salernitana-Juventus (domenica 7 alle 18.00) designato Marco Guida. Per il posticipo delle 20.45 tra Roma e Atalanta indicato Gianluca Aureliano. Frosinone-Monza affidata a Ferrieri Caputi.