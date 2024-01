Diretta Sassuolo-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'anticipo serale previsto oggi vedrà di fronte Sassuolo e Fiorentina , una partita che si preannuncia bella e divertente con due squadre che, pur lottando per obiettivi diversi in classifica, praticano un calcio offensivo.

Sassuolo-Fiorentina, l'orario

La partita tra la squadra di Dionisi e quella di Italiano si giocherà al Mapei Stadium con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv

La sfida tra Sassuolo e Fiorentina sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport.

Dove vedere Sassuolo Fiorentina in streaming

Il match Sassuolo-Fiorentina, oltre alle dirette tv, sarà visibile anche in streaming sull'app di Sky Go e Now Tv, oltre che sull'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. La partita sarà visibile anche sul nostro sito in diretta testuale.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Tressoldi, Volpato, Lipani, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Alvarez, Castillejo.

Indisponibili: Obiang, Vina, Racic, Defrel. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Dionisi.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disposizione: Christensen, Pierozzi, Parisi, Mina, Ranieri, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Barak, Beltran, Martinelli, Vannucchi.

Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Gonzalez, Kouame, Sottil. Squalificati: -. Diffidati: Biraghi, Bonaventura. Allenatore: Italiano.

Sassuolo-Fiorentina, la cronaca

La Fiorentina per blindare il quarto posto e avvicinarsi al Milan, il Sassuolo per riscattare l'ultimo ko rimediato proprio contro i rossoneri e conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Queste le motivazioni delle due squadre rivali oggi. La formazione di Italiano dopo il pari del Bologna è già certa di chiudere in zona Champions il girone d'andata.