Udinese-Lazio ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

In Serie A riflettori puntati su Udinese-Lazio , gara valevole per la 19a ed ultima giornata del girone d'andata. Cioffi sfida Sarri allo "Stadio Friuli" di Udine.

Udinese-Lazio, l'orario

Udinese-Lazio si disputerà alle ore 15 allo "Stadio Friuli" di Udine, dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. I bianconeri per allontanarsi dalla zona calda, i biancocelesti per risalire la china direzione Europa.

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, applicazione a cui si può accedere facilmente tramite una comune smart tv, effettuando il login e selezionando l'evento di riferimento, previo abbonamento. DAZN é disponibile anche nella Home dei clienti SkyQ, così come su dispositivi mobili quali XBox, Ps4, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Dove vedere Udinese-Lazio in streaming

Udinese-Lazio sarà visibile in streaming solo su DAZN, con l'omonima app fruibile attraverso pc, smartphone e tablet. Segui la diretta testuale della partita anche sul nostro sito dalle ore 15.

La probabile formazione di Cioffi

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. G. Cioffi.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Kabasele, Guessand, Tikvic, Ehizibue, Quina, Camara, Zarraga, Samardzic, Thauvin, Success, Davis.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. M. Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Romagnoli, Casale, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Basic, S. Fernandes, Felipe Anderson, Pedro.

Udinese-Lazio, la cronaca

Reduce dalla roboante vittoria casalinga con il Bologna di Thiago Motta, l'Udinese di Cioffi punta al quarto risultato utile consecutivo, per dimenticare definitivamente una prima parte di campionato caratterizzata da continui alti e bassi. La Lazio di Maurizio Sarri, dal canto suo, non può essere contenta del nono posto in classifica, ma un successo in terra friulana spingerebbe i capitolini a sole tre lunghezze di distanza dalla zona Champions, complice l'inatteso ko della Fiorentina in quel di Reggio Emilia.