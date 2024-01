Genoa-Torino, vince l'equilibrio: pari senza reti tra Gilardino e Juric

Genoa-Torino, vince l'equilibrio: 0-0 al "Ferraris". Quarto risultato utile consecutivo per i rossoblù, secondo per i granata che muovono le rispettive classifiche consolidandosi in zona tranquillità. Da segnalare il commovente omaggio dei tifosi del Genoa a Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa.