Sconfitta per il Bologna all'Unipol Domus contro il Cagliari. La squadra di Thiago Motta ha rimediato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite di Serie A, scivolando al sesto posto in classifica. Non è bastato agli emiliani il gol di Orsolini, con la squadra di Ranieri che è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale.