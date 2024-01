Andreazzoli esonerato, arriva Nicola: il comunicato ufficiale dell'Empoli

Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore dell'Empoli . Il tecnico ex Roma paga a caro prezzo gli ultimi risultati e, soprattutto, il ko incassato a Verona nello scontro diretto con l'Hellas di Marco Baroni. Il presidente Corsi vuole centrare l'obiettivo salvezza . Il successore di Andreazzoli è l'ex della Salernitana Davide Nicola .

Andreazzoli esonerato: il comunicato ufficiale dell'Empoli

Svolta in casa Empoli. Archiviata la sconfitta del "Bentegodi", il presidente Corsi ha deciso di cambiare guida tecnica, sollevando dall'incarico Aurelio Andreazzoli e i collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici.

"A mister Andreazzoli - si legge nella nota ufficiale del club toscano - vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".