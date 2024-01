Napoli in finale di Supercoppa: l'ex Simeone e super Zerbin stendono la Fiorentina

Mazzarri cambia modulo e il Napoli conquista la finale di Supercoppa italiana . C’è molto del tecnico nella vittoria di stasera per 3-0 contro la Fiorentina. C’è anche molto di Zerbin , che entra nella ripresa ed evita agli azzurri un finale in affanno, segnando una doppietta incredibile, per come è arrivata , che di fatto sancisce la qualificazione dei suoi.

L'ex Simeone non perdona

Mazzarri schiera il Napoli con un inaspettato 5-4-1. Nei primi minuti di partita è sostanzialmente una sfida tra esterni destri d’attacco: Politano e Ikoné sono i più vivaci, gli unici a saltare l’uomo e creare lo spazio per i tiri in porta. Poi invece il gol che sblocca la gara arriva con un’azione da sinistra. Mario Rui per Kvara, che quasi da terra riesce a servire Juan Jesus, il difensore poi dà una palla spettacolare in profondità per Simeone che nonostante la posizione defilata riesce a superare Terracciano in diagonale. La Fiorentina reagisce e nel giro di poco va anche a segno con Beltran, ma Bonaventura che lo serve è in posizione di fuorigioco e il pari viene annullato. Con il nuovo modulo il Napoli riesce a essere stretto e aggressivo in fase difensiva, mentre nella fase di costruzione mancano un po’ le distanze tra i reparti. I viola controllano bene dietro ma davanti non riescono a trovare soluzioni per superare il muro azzurro. Ci vuole una invenzione. La trova Ikoné, che con un dribbling fa fuori Kvara e Mario Rui, il terzino lo aggancia e lo stende. Sul dischetto va lo stesso Ikoné, che spreca tutto tirando alto il penalty.