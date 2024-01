Sarà Gianluca Aureliano l'arbitro di Fiorentina-Inter per la ventiduesima di campionato. Di Bello per Salernitana-Roma, Marinelli per Juventus-Empoli. Daniele Orsato di Schio arbitrerà Lazio-Napoli in programma domenica con Irrati al Var. Nelle designazioni non figura Rapuano, fischietto della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter autore di diversi errori nel corso della gara.