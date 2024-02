Roma-Cagliari, ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Allo stadio Olimpico Roma e Cagliari si affrontano nella gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I giallorossi, sesti in classifica in condominio con il Napoli (una partita in meno) a quota 35 punti, vanno a caccia del terzo successo di fila della gestione De Rossi per restare agganciati al treno Champions, i rossoblù di un risultato positivo per staccare le dirette concorrenti nella corsa alla salvezza.