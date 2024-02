Sassuolo-Torino, Zapata risponde a Pinamonti: pareggio tra Dionisi e Juric

Finisce in parità Sassuolo-Torino, partita valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A, andata in scena nella serata di oggi al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia. Al gol di Andrea Pinamonti ha risposto la rete di Duvan Zapata, che regala almeno un punto alla squadra allenata da Ivan Juric. Resta in bilico Alessio Dionisi, che avrebbe seriamente rischiato l'esonero in caso di sconfitta casalinga.