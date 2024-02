Poker del Bologna al Lecce: Orsolini show con una doppietta

Bologna-Lecce, la partita

Nel corso dei novanta minuti non c'è stata storia. Il Bologna si è portato in vantaggio dopo cinque minuti con un gol di Beukema. Al 27' c'è stato il raddoppio di Orsolini, con l'attaccante rossoblù che si è ripetuto al 49' per il tris. All'82' è arrivata la rete del definitivo poker, messa a segno da Odgaard. Il Lecce torna alla sconfitta dopo i tre punti ottenuti con la Fiorentina. I salentini restano a quota 24 punti in classifica, con un vantaggio di cinque lunghezze rispetto alla zona retrocessione.